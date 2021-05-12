港亞運首金得主車菊紅離世 享年69歲

世盃摘銅後退役 曾批港體壇制度

香港保齡球總會主席劉掌珠昨日證實，她的舊隊友車菊紅於周一早上6時離世。車菊紅為港隊首代打入亞洲頂級舞台的代表，在當年未設有全職運動員制度之下，一邊兼顧文職一邊投身訓練。她在1978年曼谷亞運奪得兩面銅牌，其中一面銅牌來自與劉掌珠及莊念慈合力的女子三人賽。她再於1986年漢城亞運個人賽封后，成為港隊歷來第一金得主，同屆奪得女子優秀賽銀牌，凱旋時獲港人在機場夾道歡迎。

車菊紅於1995年世界盃摘得銅牌，但曾因傷施手術的她終在1996年退出球圈。退役後，她曾加入香港保齡球總會任委員，最終覺得不合適而請辭，亦曾公開批評香港體壇制度。據悉她近年患病，亦絕少亮相體壇活動。民政事務局長徐英偉昨對車菊紅辭世表示深切哀悼，並向她的家人致以慰問。

保齡球總會悼一代英雌

香港保齡球總會昨亦發文哀悼，文中寫道：「車女士於退役後積極推動香港保齡球運動，致力關注香港精英運動員的發展。近年她從加拿大回港定居，可是長期受病患纏身，至日前不幸離世。」