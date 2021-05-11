傑志不敗迎第三循環 丹恩奴域起孖助大勝南區

傑志昨仗改由入籍門將保羅把關，面對有新加盟南區的舊將林柱機正選倒戈，「藍鳥」憑後衛杜馬思開賽8分鐘頭槌開紀錄，攻入加盟後首入球。綽號「黑山伊巴」的丹恩奴域於19及36分鐘一頂一射梅開二度，加上在下半場66分鐘射門被南區門將謝德謙撲出不遠，造就前鋒拍檔加維蘭門前補射得手，終4：1大勝曾由史提芬彭利拿建功的南區。

近4仗轟10球 朱志光讚與別不同

上季港超冠軍傑志今年1月初簽入丹恩奴域，這位韓職名將於2月底首為「藍鳥」上陣後就入球停不了，至今上陣12場攻入多達15球，當中近4仗面對「護級組」4隊，合共轟入10球。傑志總教練朱志光評價這黑山籍老將時稱：「如果以過去合作過的中鋒來說，他的射門觸覺就是與別不同，畢竟他來自高水平聯賽，已在亞洲及亞冠盃成名，可能在禁區內只是兩三步就找到機會射門。他亦親身示範埋門射術，讓傑志小將像學做裁縫偷師。」

第三循環「爭標組」 9日踢3仗，傑志將先後對理文、天水圍飛馬及東方。飛馬今晚8時在旺角場對標準流浪，是第二循環最後一仗。飛馬13戰22分排第3，僅領先多踢一場排第4的理文1分。

足球明星選舉明起公眾投票

此外，香港足球總會昨公布，去年受疫情影響只頒發部分獎項的「香港足球明星選舉」，懸空香港足球先生一季後，今季將會頒發所有獎項，明起開始公眾投票，頒獎禮則維持網上形式舉行，結果下月19日揭曉。

18個獎項包括港足先生、最佳教練、港足明星11人及兩名最佳青年球員等，總獎金達22萬元。名單由球會提名，投票明起至下周五可到足總網頁、親身遞交或郵寄表格到足總，或周六至下周三港超比賽場內投票。香港足球小姐則在6月底女甲聯賽完季後公布。

（港超消息）