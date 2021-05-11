體壇快訊：麥伊萊破18月錦標荒

薩維利夫馬德里賽封王

馬德里網球公開賽昨上演男單決賽，早前淘汰「泥地王」拿度的24歲德國籍好手阿歷山大薩維利夫，以盤數6：7（8）、6：4、6：3反勝意籍球手貝列天尼，生涯第2次問鼎這項賽事錦標。至於日籍名將錦織圭，則在意大利公開賽首圈，直落兩盤擊敗意籍好手霍尼尼過關。

兩曼聯名宿美職領軍言和

美職昨演曼聯名宿場邊會師，「萬人迷」碧咸擔任班主的國際邁亞密，由菲臘尼維利領軍下，昨迎戰由另一前紅魔阿根廷籍名將軒斯執教的阿特蘭大聯，最終雙方1：1言和。國際邁阿密賽後4戰得5分，暫列東岸第9，阿特蘭大聯則排第7位。

國安下月赴烏國戰亞冠

北京國安昨晚於中超作客以2：0輕取武漢隊，在首階段B組4戰得6分排第4。此外，亞洲足協昨落實今屆亞冠H及I組將集中於烏茲別克舉行，意味I組的國安將在下月赴中亞出征。至於中國隊（國足）昨亦公布下月征戰世界盃外圍賽的初選名單，其中盛傳季後離開西乙愛斯賓奴的前鋒武磊亦榜上有名。