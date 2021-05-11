祖雲負AC跌第5 歐聯席位勢危 派路傳周內下台

周四征薩斯索羅成關鍵

祖雲達斯昨仗有C朗擔正，但這名以27球暫列聯賽神射手的葡萄牙國腳，全場兩次射門不中目標，上半場在對手禁區更未曾觸球。AC米蘭完半場前靠巴謙戴亞斯破網領先，換邊後基斯爾雖射失12碼，但列比錫及湯姆利其後各建一功，鎖定3：0勝局。AC米蘭繼2011年3月後再於聯賽作客擊敗祖雲達斯，亦是自2010年1月後，再以3球淨勝「斑馬兵」，今季作客17次凱旋亦寫下隊史。

祖雲達斯賽後跌至第5，進軍來季歐聯分組賽被動，倘無緣前四衝線或加速C朗離隊。派路否認因歐超聯風波影響士氣，並稱無意辭職：「我仍會繼續履行合約，不會離開。上任時我已知道將面對困難。」據報高層未就換帥達成協議，但下仗作客薩斯索羅勢取決派路去留，倘最終下台或由助教杜陀暫掌帥印。

AC米蘭賽後35戰得72分，追至與次席的阿特蘭大同分排第3。總監馬甸尼確認，主帥皮奧利下季留任。昨於下半場傷出的瑞典隊老將伊巴謙莫域仍有待檢測，未知能否亮相今夏的歐洲國家盃。

沙蘭力坦拿重返意甲

另外，意乙昨晚上演煞科戰，次席的沙蘭力坦拿作客以3：0大勝護級失敗的佩斯卡拉，力壓同日主場不敵布雷西亞的蒙沙，鎖定直接升班資格，是自1998/99年球季後再戰頂級聯賽。