曼聯迎李城爭連捷 馬古尼受傷恐收咧 「雙紅會」後顧勢輪換

曼聯vs.李斯特城 now611/621台 明晨01：00直播

曼聯球迷上周日闖入奧脫福球場示威，導致「雙紅會」延至周四補賽，也令「紅魔」5月9日至13日需連踢3場英超。「紅魔」雖然前晚以3：1反勝維拉，卻料迎戰李斯特城將面臨重大考驗，事關哈利馬古尼上仗於78分鐘因左足踝受傷退下火線，令其連續71場英超踢足全場斷纜。主帥蘇斯克查賽後稱，這名隊長「有可能缺陣數天，亦有機會休戰數周」，意味他甚或無緣本月尾歐霸決戰維拉利爾，亦代表此前的最後4場聯賽勢需缺陣。

麾下體能迎考驗 蘇帥：確保不受傷

預料馬古尼明晨之戰的中堅位置，將由艾歷拜利代勞。蘇帥說：「我認為所有球員可應付周四和周日兩場比賽，但多了周二之戰便是苛求，再加1場周四的，對體能更是極度考驗。故此，首要目標是必須確保球員不會受傷，上周四歐霸對羅馬和聯賽打敗維拉時披甲的，肯定碰李斯特城時不會踢足全場。」據報翼鋒阿密特迪亞路、中場桑馬達、雲迪碧克、後衛杜安薛比、班頓威廉斯、阿歷士迪尼斯等，此役均有機會擔正。

相比於密密麻麻的曼聯賽程，李斯特城應已養精蓄銳，但他們上周五令人意外地在主場以2：4負紐卡素，跌落第4，被韋斯咸追至落後5分，但「鎚仔幫」昨晨又被客軍愛華頓前鋒卡維特利雲在24分鐘破門，主場以0：1告負，使將需先後硬碰曼聯、車路士和熱刺的李城，前四位置暫穩。

韋斯咸敗陣 李城前四暫穩

據報「狐狸」領隊羅渣士已未雨綢繆，向些路迪舊部、23歲的法國籍前鋒奧辛尼艾度亞迪打主意，作為34歲老將箭頭占美華迪的接班人，有望未來與伊恩拿祖合作攻堅。

另外，由於排第5位的韋斯咸在主場0：1不敵愛華頓，間接令排第2的曼聯提早取得下季歐聯資格。曼聯日前作客擊敗阿士東維拉，為領隊蘇斯克查取得執教紅魔以來第50場英超勝仗。

（英超消息）