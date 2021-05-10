何詩蓓三奪東奧入場券 50自刷新港績 或兼戰5項目

多名港將昨在香港體育學院閉門出戰長池賽，賽前手握東奧個人賽兩席的何詩蓓在50米自由泳以24.59秒首名觸池，突破24.77秒的東奧A標，鎖定第3項個人賽資格。她下午轉戰400米自由泳，再以4分10.87秒改寫自己保持的香港紀錄，較舊紀錄快1.03秒。

400自再下一城破香港紀錄

何詩蓓早於2019年已達100及200米自由泳A標，落實於東奧出戰此兩強項，其後在國際賽事更掃走多面獎牌，亦屢次打破短池亞洲紀錄，被視作東奧港隊獎牌希望。她上月中在本地賽出戰50米自由泳，以24.83秒改寫香港紀錄，相隔3周後，昨再將紀錄大幅推前0.24秒，足見備戰進度。港隊亦已出線女子4×100米及4×200米自由泳接力，何詩蓓在今夏東奧或兼戰5個項目。

何甄陶直逼A標誓寫歷史

24歲男將何甄陶在50米自由泳游出22.09秒，較自己保持的香港紀錄快0.25秒，距東奧A標差0.08秒，有望爭做首名港隊達標直入奧運的男泳手。至於已奪東奧女子100米背泳入場券的歐鎧淳，於此項游出1分01.67秒，續為個人第4屆奧運寓賽於操。

東奧游泳項目資格下月27日截止，港將尚餘兩場本地賽續爭達標。已達3項男子自由泳B標的新星卓銘浩，因應考中學文憑試避戰此仗，暫定本月底回歸再衝擊東奧席位。