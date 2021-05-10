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2021年5月10日星期一
曼聯反勝阻曼城封王 藍月主場負車路士 阿古路宴客願負全責
紅軍奏捷續爭歐聯席位 高普冀最後4仗全勝搭尾班車
拜仁派6蛋賀封王 羅拔仔戴帽 距梅拿紀錄僅1球
國際米蘭將帥傳拒減薪恐星散
東方小勝力逼榜首傑志 愉園或解禁准林衍廷戰第3循環
布斯基斯上頜骨裂 周中料續戰
體壇快訊：神戶敗走橫濱不敗斷纜
電視精選
何詩蓓三奪東奧入場券 50自刷新港績 或兼戰5項目
平治變招收效 咸美頓西班牙站五連霸
巫師加時險勝 韋二少181次三雙平紀錄
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【明報專訊】（請看附圖）
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曼聯反勝阻曼城封王 藍月主場負車路士 阿古路宴客願負全責
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