體壇快訊：神戶敗走橫濱不敗斷纜

張瑋桓黃俊鏗港網賽奪冠

香港網球一姐張瑋桓昨衛冕香港網球錦標賽。她四度打破日裔師妹增田椎奈的發球局，決賽以直落兩盤6：3贏出。黃俊鏗則男單封王，但他伙王康傑在男雙，則決勝盤不敵楊柏朗/李欣瀚。

莎芭倫卡挫巴迪首揚威泥地

白俄羅斯球手莎芭倫卡昨出戰馬德里網球公開賽女單決賽，以6：0、3：6、6：4擊敗澳洲的巴迪，首奪泥地賽錦標，世界排名首次打入前五。世界第一的巴迪近4年首次單盤食蛋，16場泥地賽連勝亦告終。

艾華利斯 攬3金腰帶

墨西哥拳擊名將簡尼奴艾華利斯昨8回合技術擊倒英國的比利桑達斯，衛冕原有的WBA、WBC超中量級世界冠軍之餘，亦從對方手上搶得WBO腰帶。30歲的艾華利斯料今年挑戰IBF冠軍柏蘭特（Caleb Plant），勝出將成為史上首名超中量級統一拳王。

簡拿環意首站主場揚威

今年首項公路單車大滿貫：環意單車賽在都靈揭幕。首站個人計時賽由應屆世界冠軍簡拿主場揚威。爭總成績的車手中，以上屆殿軍祖奧艾美達成績最好，暫落後20秒排第5。其快步隊隊友伊雲尼甫養傷8個月後，復出首戰則排第7，第2站後升至第4。