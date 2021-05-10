曼聯反勝阻曼城封王 藍月主場負車路士 阿古路宴客願負全責

維拉鋒將貝特蘭查奧爾於24分鐘左路射入世界波領前。曼聯其後傾力反撲，前鋒拉舒福特的射門，以及勞基梳爾的似傳非傳、似射非射的扣關，均過不了達米安馬天尼斯的十指關，終以1球落後上半場。

52分鐘，曼聯中場保羅普巴博得12碼，由般奴費南迪斯射入。56分鐘，曼聯鋒將格連活特禁區內擺脫敵衛泰朗明斯射入反超前。65分鐘，曼聯以卡雲尼入替格連活特，但中堅哈利馬古尼在78分鐘傷出，由艾歷拜利頂替，而卡雲尼在87分鐘頂成3：1，不久維拉前鋒奧尼屈堅斯因禁區內「插水」接第2面黃牌被逐，而球隊終亦以1：3落敗，延續1995年8月之後，未嘗在英超打敗曼聯的頹勢。此外，由於曼聯捲入歐洲超級聯賽風波，會方承認新季球衣胸口的贊助商退回合約，或損失2億鎊（21.7億港元）。

杜曹兩鬥哥帥連勝 駕車升第3

昨晨歐聯決賽雙雄之戰，曼城藉史達寧在44分鐘開紀錄，阿古路完半場前操刀12碼「chip射」乏力，被車路士門將艾度亞文迪輕易沒收。64分鐘，車路士憑薛耶治遠射扳平，隊友馬高斯阿朗素更絕殺得手，以2：1反勝，亦是主帥杜曹繼足總盃4強後，再次擊敗曼城，賽後35戰得64分，以1分反壓李斯特城升上第3。

土國爆疫 歐聯決賽或移師溫布萊

季尾離開曼城的阿古路為宴客道歉：「這是個差勁決定，我負起全責。」主帥哥迪奧拿未責怪他：「若他射入會被稱為天才。如果己隊上半場領前2：0，最後結局會是不一樣。」杜曹則承認獲勝提升了麾下的信心，似暗示有利歐聯決戰曼城。

另據報歐洲足協有意將歐聯決賽地點，由疫情嚴重的土耳其的伊斯坦布爾改到溫布萊球場舉行，並可讓2.25萬球迷入場觀戰，條件是英國政府必須保證比賽能安全進行。