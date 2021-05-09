棄戰全運 多線發展鋪路掛拍

體院去年疫下三度「封關」，正備戰東奧的港將大多封閉訓練，但葉姵延於國際羽壇停擺前，女單積分排名跌至50位外，難以爭取出線東奧，故未有留在火炭總部。「黑妹」在2006年亞運贏過時任世界一姐、中國隊的張寧，最終奪銀揚名世界，亦在2009年東亞運主場封后。十多年來頻繁出國比賽，她趁疫下時機為退役後的生計籌謀，除了成立自家球會開班授徒，亦考獲保險經紀牌照兼完成實習，亦試過客串電影。體院今年2月解封後，她白天如常訓練，其後兼顧教波、見客，時常忙足一整天。

33歲的港羽大師姐難捨賽場，計劃多給自己一年時間，亦調整昔日體力化的進攻風格，訓練上更注重技術，她表示：「內心團火未熄，雖不像以前猛烈，但想再有突破。現時世界羽聯以東奧及積分賽為重心，希望奧運後重啟更多比賽，我仍想比賽。」她希望以經驗輔助港隊後輩，亦決定「讓路」，和教練商討後棄戰9月的全運，將此大賽機會留給正值上升期，但同樣因疫情已一年多未有出賽的小將。