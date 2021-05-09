黑妹出櫃解心魔 盼雙親認同 願當同路人樹窿

「話咁快就7個月，疫下只可簡單慶祝，希望帶畀你無窮快樂。」今年1月，三句話加一張合照，葉姵延不經意出櫃了。這並非二人合照首次曝光，去年除夕撰文回顧時，黑妹亦公開答謝女朋友支持，故此上載慶祝相戀7個月的相片，她只打算如常紀錄生活，被解讀成出櫃始料未及，其後登上中港媒體報道，亦「嚇親」任文職的女友。自小習慣受訪的黑妹驚訝過後，想到毋須再掩飾性取向，不禁鬆一口氣。

中學知性取向 避談多年專注運動

這段出櫃宣言，或是記者聽過最輕描淡寫之一，然而待33歲才宣之於口，無論多麼「男仔頭」，都能想像內心壓抑絕不輕巧。黑妹中學階段發現喜歡同性，但當時就讀男女校，異性戀才是「正常」，加上爸爸不少生意伙伴都是「波友」，為免消息從羽毛球圈子傳到父母耳中，她對隊友亦三緘其口。猶幸當年運動目標在前，這名羽壇新星藏好心事全力逐夢。

多年過後，29歲的黑妹首次拍拖，出櫃二字當時仍未在她的字典裏。她憶述首次被問會否出櫃：「那時聽不懂，出軌？哦......出櫃？咩櫃呀？」經朋友解釋，她才知出櫃意思。和現任女友發展穩定，她只敢向少數好友透露戀情，但開始想像不同場景向父母出櫃。現實情况卻是，媽媽去年底耳聞她和女生拍拖，立即來電質問，激動勸說女兒「唔好揀錯路」，黑妹「企硬」反駁。然而倔強歸倔強，黑妹隱瞞多年全因在乎家人感受，亦深知父母想法傳統。父母至今仍未贊同，她表示唯有見面時避談此事，以免令他們難受。

曾三戰奧運的黑妹作為公眾人物，出櫃難免惹來大眾談論，她亦知網上出現負面反應，但稱：「凡事都有正反意見，我明白無辦法令所有人接受，但身邊朋友看到報道，紛紛傳訊息恭喜我，得到認識的人支持已足夠。」她亦慶幸，羽壇對不同性取向頗為開明，如上屆奧運女雙銀牌組合祖爾/柏德臣低調相戀8年後，於2017年出櫃，兩年後誕下女兒，黑妹表示球員間談起此事都由衷祝福，頂多是好奇兩個女生如何懷孕。

助宣傳港首辦同樂運

黑妹認同香港正逐漸進步，如明年創亞洲先河主辦同樂運動會（Gay Games）。雖然她在2017年撰文支持申辦，但最終成功屬意料之外，早前已答允幫忙宣傳，亦有意投放更多時間協助籌備羽毛球賽事。她又表示，近日收到已退役運動員的另一半，訴說不能出櫃的煩惱。雖然初時沒打算當開路先鋒，但她不介意為同路人燃起一點光：「有人留言說，希望有天亦可以come out做自己，並非說大家要以我為目標，各人處境不同，但能給某些人一點支持或方向亦很好。」

記者：黃頴恩