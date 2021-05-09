巴塞馬體會悶和「俱傷」 兩軍或失爭冠主動權 皇馬迎西維爾誓搶榜首

馬體會有荷西基文尼斯等復操，今季首「夫添」出戰少兩分的主隊巴塞。去年尾首循環染疫缺陣的蘇亞雷斯，賽前與美斯、布斯基斯等前隊友閒聊數句。「床單軍」上半場反客為主，翼鋒恩歷克卡拉斯高早段多次左路發難，但他連同阿蘇的連環攻門，都被巴塞門將達史特根擋出。美斯亦有一次中線盤球30碼至禁區頂，左腳射門被奧比歷飛身托出底線。兩軍各有湯馬士林馬及布斯基斯半場傷出。巴塞易邊後加強進攻，中堅朗奴阿拿奧祖曾食詐糊，基沙文亦一次被力逼下射斜，未能攻陷馬體會。雙方終互交白卷，明晨或被皇馬登頂。

排第3的皇馬明晨迎戰少4分的西維爾，若取勝將以較佳對賽壓過馬體會升榜首。隊長沙治奧拉莫斯昨再缺操，與費蘭文迪未能出征。會方稱拉莫斯左大腿肌腱發炎，主帥施丹否認他上周在歐聯紮住上，料對方仍會在完季前復出。翼鋒夏薩特因歐聯賽後與車路士舊隊友閒聊大笑，再傳被掛牌出售，施丹稱對方需盡快交出好表現。

傳季尾離任 施丹未否認

施丹盛傳亦不滿球會內部管理，打算繼3年前再於今季尾請辭，且有意回歸另一前球會祖雲達斯。他昨未澄清傳聞：「我永遠都給皇馬容易的決定，這是我一貫做法。」青年軍教練兼施丹前隊友魯爾或是繼任人，但他亦據報獲德甲的法蘭克福招手。當年接替施丹而鬧出風波，輾轉至現在執教西維爾的盧柏迪古，則表示皇馬主帥一職理想人選仍是施丹。西維爾據報向阿仙奴查詢下季借用中場盧卡斯托拉拿，後者今季外借至馬體會未獲重用。

皇蘇輕取10人艾爾切穩居第5

另外，皇家蘇斯達主場以2：0擊敗尾二的艾爾切，鞏固第5位。艾拉維斯則主場逼和利雲特，取得護級關鍵1分。