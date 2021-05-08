體壇快訊：港羽無緣大馬賽衝奧

港艇隊失利東奧資格賽

東京奧運賽艇亞洲及大洋州區資格賽昨落幕，上屆奧運代表趙顯臻伙王瑋駿出戰男子輕量級雙人雙槳艇決賽，以6分45.79秒在6隊中排第5，未能藉前三出線東奧。男將陳至鋒於單人艇準決賽以第4名衝線，和女將洪詠甄同告無緣決賽。港隊於亞大區資格賽未獲東奧入場券，終極資格賽下周六起於瑞士上演，屆時每個項目將決出餘下兩席。

大谷締日棒球員紀錄

洛杉磯天使「二刀流」球手大谷翔平昨回到打擊位置，於第3局轟出本季第10次全壘打，升上今季美國職棒大聯盟（MLB）全壘打榜並列第1，並以28場達此成就，刷新日籍球員紀錄。惟天使第8局連失7分，遭坦帕灣光芒反勝8：3，續排美聯分岸尾三。

陳善鈺主席盃爭冠

港隊18歲新星陳善鈺（圖）於壁球主席盃延續強勢，昨出戰4強以直落3局11：4、11：8、11：2淘汰4號種子李嘉兒，今在決賽再挑戰另一師姐朱玟懿；朱玟懿昨與頭號種子廖梓苓激戰44分鐘，以局數3：2險勝。男子組方面，李浩賢以0：3不敵劉子均，後者今與葉梓豐爭冠。