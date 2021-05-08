業界促足總評估成本 追貼全球趨勢

康文署球場辦賽要「朝裝晚拆」

李德能過去多年協助舉辦馬會青年足球活動，有曼聯青年軍訪港在將軍澳或青衣運動場友賽，他憶述設備要在康文署球場「朝裝晚拆」，令效果未達完善：「我們會在賽事部分場邊安裝LED廣告板，未能全場都裝非成本問題，而是租場時間所限，不能趕及開賽前後逐塊裝拆，還要租發電車駛入球場測電，證明要在賽事引入科技裝置，需要很多場地政策配合。」

理文主帥陳曉明早前提及應考慮引入VAR「低階版」助球證執法，他說當現今多項運動都運用科技輔助時，港足發展也要追貼全球趨勢：「常說球證犯錯是比賽一部分，只能接受，但這是犯錯後包底的說話。部分球迷可能覺得VAR是笑話，但使用這些科技的大原則，無非是給球證再多一次機會判決，畢竟球場上很多情况瞬間發生，單憑肉眼不可能追得上，避免一個犯錯引發連鎖反應，為何不循這方向改善？」他續道，在探討香港能否引入VAR時，不能單是因為缺乏資源和硬件便否定可行性，應把目光放遠：「不要覺得這件事像是遙不可及，就立即say no。」