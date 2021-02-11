VAR減磅 港超接軌研試行 輕量版減成本勝門線技術 冀提升本地足球水平

今季港超不乏球證爭議判決，由季初傑志前鋒安永佳對標準流浪入球是否過白界、到冠忠南區門將謝德謙對理文出迎禁區外解圍被指手球領紅牌等，能否有科技輔助執法再次引起討論。張炎有透露，FIFA今年3月周年大會討論為普及VAR，計劃協助資源不多的足總或低組別聯賽至少使用「輕量版」：「若只有頂級聯賽使用VAR，低一級如英冠或日乙未能使用時，似乎有違FIFA提倡的足球精神，因此提出了VAR Lite。」他解釋，現時VAR規定每場比賽至少在不同角度安裝8個攝錄鏡頭，輕量版暫未有詳細資料，但預計會減少鏡頭數目及人手：「像英超連同直播至少超過30個鏡頭，但試過訓練球證的練習賽，只用5個鏡頭已可運作VAR。」他補充，FIFA上月起提供兩方案邀請各會員國試行，會派員助培訓及收集數據，並建議先在青年賽或友賽用VAR判決測試，不影響實際賽事。

僅8鏡頭可運作 門線技術索價近百萬

至於另一種科技門線技術，張炎有稱費用比VAR高昂：「門線技術要由數十個鏡頭組成，然後製造動畫，並特製手表即時偵測是否入球，雖屬高端科技，但只能檢查入球，多年前問過報價，一場比賽要近百萬港元，所以如果有資源，相信大部分足總都會開發VAR。」亞洲現有中、日、韓、泰國及部分西亞國家聯賽已使用VAR，張透露馬來西亞、印尼及越南等都有意發展，只差費用問題：「阿聯酋舉行的2019年亞洲盃，由8強到決賽共7場淘汰賽使用VAR，共花費約100萬美元（約776萬港元），馬來西亞最近問過較便宜版本，一場也要約12萬港元。」

VAR急速發展，現已有40多個國家使用，張炎有由兩年前曾提及考慮在港使用底線球證，現稱在每季僅發生數次是否越過白界的入球爭議，考慮到或增球隊比賽開支等成本效益，現時一定選擇發展VAR輕量版：「即使VAR仍有爭論，但肯定比過去情况少。常說香港足球無資源，但使用VAR並非遙不可及。」

倡FTC設VAR房 測試培訓需時近兩年

開支是申請資助，還是向FIFA申請津貼，現階段仍言之尚早。張炎有補充，VAR開支主要來自儀器及人工，除了可考慮向FIFA租用器材，亦可在將軍澳足球訓練中心（FTC）建設流動貨櫃作為VAR房，減省在球場裝拆設施的開支，VAR房操作員亦可培訓助理球證兼任。他透露，香港現有一名國際主球證可執法VAR賽事、兩名國際旁證正受訓，分別為球證廖國文、旁證羅銘亮和霍龐盛。他表示，香港足總需內部商討及經董事局批准，包括要做可行性研究，才可申請試行VAR輕量版，測試為期至少半年至一年，加上球證要考VAR牌，需要國際球證級別再接受至少9個月培訓，漫漫長路，但稱：「香港足球有朝一日是應該要有VAR，若將來世界盃或亞洲盃外圍賽都開始使用，香港球員和球證出外卻不適應在VAR情况比賽，如球員以為越位便舉手停步，對手踢慣就繼續進攻完成射門，便會較蝕底。亞洲有47個會員國，若將來30個都用，香港是例外，外界會如何看香港足球水平？將來想主辦國際賽亦更困難。」

文：余瑋

圖：蘇智鑫