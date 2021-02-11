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2021年5月8日星期六
曼城誓煞車提前封王 預演歐聯決賽 馬列斯：對手壓力更大
巴利領熱刺續爭前四 喜鵲班主擬控賽會阻賣盤
廠兵歐霸悶和出局 艾馬利率「黃潛」決戰曼聯
拜仁誓掃慕提早九連霸
巴塞迎馬體會爭榜首 朗奴高文施蒙尼不變應萬變
拿度大坂直美膺勞倫斯年度最佳
足壇快遞：世盃南美外下月初重開
SAT周六體育直播賽事
VAR減磅 港超接軌研試行 輕量版減成本勝門線技術 冀提升本地足球水平
業界促足總評估成本 追貼全球趨勢
傑志輕取流浪六連勝 丹恩奴域破天荒再戴帽
湖人洛城打吡敗走 迎拓荒者爭前六
體壇快訊：港羽無緣大馬賽衝奧
SAT周六體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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