廠兵歐霸悶和出局 艾馬利率「黃潛」決戰曼聯

【明報專訊】歐霸4強次回合昨落幕，阿仙奴在射手奧巴美揚兩度中柱下，主場以0：0悶和前帥艾馬利領軍的維拉利爾，兩回合計輸1：2出局，恐緣盡下季歐洲賽。而有卡雲尼起孖的曼聯雖不敵羅馬，總比數仍勝8：5，在蘇斯克查麾下首闖盃賽決賽。
恐25年來首缺席歐戰
「兵工廠」昨淨勝一球即晉級，但格列沙加熱身時受傷，剛傷癒的基蘭泰亞尼臨危受命鎮守左路防線。而射手奧巴美揚上、下半場各有一次中柱，最終球隊與「黃色潛艇」互交白卷，總比數以1：2落敗。主帥阿迪達表示，沙加受傷打亂賽前部署，而球隊現於英超排第9的阿仙奴，下季極有可能無緣歐洲賽，為隊史25年來首次。維拉利爾則在「歐霸專家」艾馬利領軍下，首度躋身主要歐洲賽決賽；這名西班牙籍教頭曾領西維爾締歐霸三連冠，2018/19球季率阿仙奴於決賽飲恨，將第5次出戰歐霸決賽。
蘇帥斥5日3戰荒謬
曼聯老將射手卡雲尼昨梅開二度，為歐霸（及前身歐洲足協盃）36年來首人在4強兩回合均入兩球。雖然後衛阿歷士迪尼斯末段擺烏龍令紅魔吞敗，仍以總比數8：5淘汰羅馬，主帥蘇斯克查成曼聯首人先後以球員及領隊身份參與歐戰決賽。
談及英超雙紅會延期後，球隊迎來5日3硬仗時，蘇帥憤然道：「未踢過高水平足球的人才會編排這程賽程，球員體能不可能應付得來。」