廠兵歐霸悶和出局 艾馬利率「黃潛」決戰曼聯

恐25年來首缺席歐戰

「兵工廠」昨淨勝一球即晉級，但格列沙加熱身時受傷，剛傷癒的基蘭泰亞尼臨危受命鎮守左路防線。而射手奧巴美揚上、下半場各有一次中柱，最終球隊與「黃色潛艇」互交白卷，總比數以1：2落敗。主帥阿迪達表示，沙加受傷打亂賽前部署，而球隊現於英超排第9的阿仙奴，下季極有可能無緣歐洲賽，為隊史25年來首次。維拉利爾則在「歐霸專家」艾馬利領軍下，首度躋身主要歐洲賽決賽；這名西班牙籍教頭曾領西維爾締歐霸三連冠，2018/19球季率阿仙奴於決賽飲恨，將第5次出戰歐霸決賽。

蘇帥斥5日3戰荒謬

曼聯老將射手卡雲尼昨梅開二度，為歐霸（及前身歐洲足協盃）36年來首人在4強兩回合均入兩球。雖然後衛阿歷士迪尼斯末段擺烏龍令紅魔吞敗，仍以總比數8：5淘汰羅馬，主帥蘇斯克查成曼聯首人先後以球員及領隊身份參與歐戰決賽。

談及英超雙紅會延期後，球隊迎來5日3硬仗時，蘇帥憤然道：「未踢過高水平足球的人才會編排這程賽程，球員體能不可能應付得來。」