曼城誓煞車提前封王 預演歐聯決賽 馬列斯：對手壓力更大

曼城vs.車路士 now611/621台 明晨00：30直播

曼城及車路士於周中完成的歐聯4強賽，分別淘汰巴黎聖日耳門（PSG）和皇家馬德里，雙方將在5月29日於土耳其伊斯坦堡爾爭標，故此明晨之戰正是兩軍的決戰預演。曼城現於英超以34戰得80分領前，拋離次席曼聯13分，所以如能擊退車路士，便可提前慶祝10年來第5個聯賽冠軍，而若此役未能勝出，「紅魔」明晚作客阿士東維拉又敗走的話，曼城仍可提早奪魁。

車路士1.2億獎金劍指雙冠王

車路士現分別領前第5的韋斯咸及第6的熱刺3分和5分，仍有機會失落來季歐聯入場劵，過去3場歐聯為曼城入4球的馬列斯表示：「為了冠軍，曼城此役必勝。車路士卻須為前四而爭勝，所以他們壓力會比我們大。」

兩軍今季交手兩次，曼城先在1月初的英超首循環，作客藉上半場3個入球，以3：1輕取由前帥林柏特領軍的車路士，之後是4月中於在溫布萊球場舉行的足總盃4強，曼城被薛耶治破門，以0：1不敵已改由杜曹執教的「藍戰士」，故此對後者的球員來說，心理上或佔優。

兩軍勢輪換 阿古路主耶穌或掛帥

此外，有傳車路士會方已答允，若在下周六的足總盃決賽挫李斯特城，以及能繼2012年後再稱雄歐聯，便可瓜分合共1100萬鎊的花紅，這與盛傳已奪聯賽盃的曼城倘成「三冠王」，每名球員可獲約100萬鎊（約1080萬港元）獎金可謂不遑多讓。

兩軍剛戰畢歐聯硬仗，是役料會作輪換，曼城上仗對PSG踢無鋒陣，該仗後備上陣的前鋒阿古路，以及未有落場的「主耶穌」加比爾捷西斯均有望掛帥，而拿樸迪則取代停賽的史東斯，與魯賓戴亞斯握守中路。至於對皇馬任後備的翼鋒基斯甸普列錫及後衛列斯占士等，是役均有望為車路士擔正。

另外，與車路士餘兩年合約的全能中場尼高路簡迪，據報已獲杜曹爭取再談新約，續留史丹福橋。這名30歲法國國腳自2016年由李斯特城來投後，在4名不同主帥麾下均備受重用。