李慧詩：東奧有把握奪牌 下周國家盃三線爭金 熟習熱身兼隔離模式

場地單車國家盃下周四在將軍澳香港單車館開戰，亦是李慧詩相隔14個月的首場正式賽事。賽會昨舉行網上記者會前，她先接受視像訪問，表示獲富經驗的團隊協助，有把握自2012年倫敦奧運後再奪牌：「第一次參戰會驚，上屆有壓力，今年是最自由、最享受的一屆，心理與體力亦達到最佳水平。訓練時牽引我的法籍教練曾參與數次奧運，沈教練（沈金康）去過更多屆，強大團隊令我有把握拿到獎牌。」游泳「小美人魚」何詩蓓、劍擊隊及空手道女將劉慕裳，都被視為今屆東奧港隊的獎牌希望。昔日是港隊王牌的李慧詩笑言，多得他們分擔港人的注意力，亦感激單車隊戰友在疫下予她信心，確信東奧不會取消下堅定備戰。

多項港將崛起 笑稱分散港人注意力

李慧詩下周四出戰團體爭先賽，下周六及煞科日與另一奧運港將李海恩，分途出戰爭先賽及凱林賽（又稱競輪賽）。她自信可在個人項目衝擊前三，團體賽劍指前八，雖然缺少德國隊勁敵軒絲，同屬東奧獎牌大熱的英國隊亦未派車手來港，但李慧詩稱：「我們會用奧運熱身方法，閉門比賽和隔離泡泡形式，都是為奧運綵排的最佳機會。」談及奧運後去向，下周三滿34歲的她再次確認將鋪路引退，雖然會續戰9月全運及10月世界賽，但因已休學兩年，希望在學業路衝刺，明年亞運或只充當輔助角色，讓下周同樣會亮相場地單車國家盃的後輩，將來在亞洲舞台接棒衝牌。國家盃賽會昨日則透露約有100名車手參戰，外隊會於下周日抵港，在機場檢測後由專車送往酒店，之後每兩天檢測一次。

港賽艇隊東奧資格賽分途爭入場券

香港賽艇隊近日亦在東京趕搭奧運尾班車，6名艇手昨在亞大區資格賽出戰多個項目，上屆奧運代表趙顯臻伙王瑋駿晉級男子輕量級雙人雙槳艇決賽，陳至鋒及洪詠甄亦划進男女子單人艇準決賽，今早分途爭取東奧入場券。世界賽艇聯會同日公布，斯里蘭卡隊有成員確診，但隊伍各有隔離泡泡，不會影響今日賽事。

（奧運消息）