體育

4國米前魔兵 穿奪冠衫合照「示威」

【明報專訊】國際米蘭上周篤定重奪意甲冠軍，昔日魔兵艾舒利楊格、阿歷斯山齊士、盧卡古及達美安，該仗賽後穿紀念衫在更衣室合照，盧卡古昨上載照片，似向舊會曼聯「示威」。

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