雙紅會下周四補賽 曼聯5日3仗陷地獄賽程

原定周日舉行的英超「雙紅會」，因曼聯球迷示威反班主格拉沙家族而延期，英超賽會昨晨公布，賽事於英國時間下周四（13日）補賽，意味「紅魔」下周將要5日內踢3場聯賽。

蘇帥稱格拉沙私下為風波道歉

根據英超最新賽程，曼聯先於香港時間下周日晚作客阿士東維拉，52小時後於下周三凌晨主場對李斯特城，再於下周五深夜3時15分迎戰利物浦；利物浦本月16日作客西布朗的聯賽時間不變。曼聯若在今晨歐霸4強晉級，將於本月27日出戰歐霸決賽，5月隨時要踢7場比賽。

曼聯主帥蘇斯克查昨在歐霸4強次回合作客羅馬前，透露曾與格拉沙家族交談，後者為早前歐超聯風波引起球迷不滿道歉：「我一直也有跟班主交談，他們有向我道歉。其實他們會聆聽我的聲音，亦會聆聽球迷的聲音，我敢肯定未來會有更好交流。」他又憶述周日示威當日是艱難一天，對球員精神上也是挑戰：「我們當然想參加比賽擊敗利物浦，但也必須聆聽球迷聲音，每人都有抗議權利，但方式必須文明，當闖入球場及有警方介入時，情况就走遠了。」

經理人證高普續留紅軍

另外，利物浦領隊高普的經理人高錫基強調，即使暫於英超排第7的「紅軍」或無緣下季歐戰，但稱：「他絕對會留隊！這無討論空間。」此外，第3的李斯特城明晨迎戰紐卡素，他們雖領前第5位的韋斯咸5分，但最後3輪作客曼聯、車路士及迎戰熱刺，下季歐聯入場劵未必十拿九穩。