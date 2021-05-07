車路士破艦迎全英決賽 杜曹寫歷史衝雙冠 信球員心理勝曼城

車路士首回合作客打和1：1，次回合回到史丹福橋球場迎敵，面對皇馬有隊長沙治奧拉莫斯傷癒復出，「藍戰士」在28分鐘由迪姆華拿門前迎頂先開紀錄，加上美臣蒙特在85分鐘鎖定勝局，助主隊以總比數3：1淘汰13屆歐聯盟主皇馬，本月29日在伊斯坦堡決戰曼城，繼2019年利物浦對熱刺，3年內第2次由英超球隊合演決賽，亦是第8次由同國球隊爭做歐聯盟主。

華拿蒙特建功奠勝

車路士繼2008及2012年後，相隔9年第三度闖歐聯決賽，巧合地季中都有易帥。杜曹今年1月26日接掌，取代被辭退的林柏特，當時他揚言要打造一支「無人想遇到的球隊」，上任僅99天即令「藍戰士」防守穩固，領軍24仗16勝6和2負，有18場零失球，不失球率高達75%，成績由英超第9位升上第4，更晉身足總盃及歐聯決賽。除了門將艾度亞文迪今季歐聯第8場不失球，中場尼高路簡迪繼續以全能表現獲選為最佳球員，駕車離開球場時獲球迷包圍慶祝。車路士女足亦不讓男足專美，在歐聯4強以5：3挫拜仁慕尼黑女足，首闖女子歐聯決賽，本月16日將與巴塞隆拿女足爭標。

下周雙藍會預演歐聯爭標

47歲德籍教頭杜曹繼上季在巴黎聖日耳門（PSG），連續兩季打入歐聯決賽，但上屆屈居亞軍，故他強調任務尚未結束：「球隊今仗表現絕對值得取勝，沒有鬆懈，保持求勝渴望，但要一直走下去，在伊斯坦堡取勝而回。」車路士上月於足總盃4強以1：0淘汰曼城，杜曹稱該場勝仗令麾下心理略佔優，但強調在決賽沒有任何優勢。「雙藍」將於下周日英超預演歐聯決賽前哨戰，主場的曼城只要全取3分即提早封王。

另據英國《太陽報》報道，曼城若今季成三冠王，每名球員可獲約100萬鎊（約1080萬港元）獎金。歐聯決賽將開放2.5萬個座位，兩支英超隊各獲4000張門票，意味將有8000名觀眾由英國飛抵土耳其，出發前須接種疫苗。