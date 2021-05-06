李慧詩下周主場復出 隔離形式熟習東奧

伙李海恩戰爭先賽凱林賽

港隊派3女2男將軍澳迎敵

港隊因疫情久未參與國際賽下，今仗為東奧演練的重要機會，3女2男參賽名單昨出爐，今夏攜手征奧的李慧詩及李海恩，除了出戰女子爭先賽及凱林賽（又稱競輪賽），亦將伙拍小將楊礎搖參與團體爭先賽，李海恩兼戰500米計時賽，男將羅子駿及杜棹熙衝擊爭先賽、凱林賽及1公里計時賽。

港隊總教練沈金康期望檢視李慧詩及李海恩備戰東奧進度，尤其是因疫情逾一年未出賽的李慧詩，藉此仗調整最後訓練計劃。國家盃採用東奧實施的隔離形式，車手只能來回賽場及住宿地方，他希望二人把握機會適應。沈金康解釋，中長途隊員在中國比賽及訓練，加上9月全運會逼近，未安排各人返港作賽。

賽事下周四起一連4天假將軍澳香港單車館閉門舉行，李慧詩近年與德國隊新星軒絲鬥得激烈，但根據現有參賽名單，德國隊與同屬東奧大熱的英國隊未有女車手來港，但賽會稱名單仍未落實。