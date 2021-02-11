足總首聘港人CEO 年薪約200萬 零足球經驗

溫達倫去年6月約滿離任，足總行政總裁職位懸空多時，昨宣布經過積極招聘及遴選委員會多輪甄選和面試，已聘請商界出身的譚秋朗，昨正式上任，是足總首名港產行政總裁，此前3任均為英籍具體育行業背景人士。據悉他年薪與溫達倫接近，減去外籍人士來港工作津貼後，約為200萬港元。譚秋朗透過新聞稿表示，對成為足總行政總裁感榮幸，盼將商界管理經驗與運動結合，領香港足運踏上新台階，提升港人對足球的熱情。他在香港科技大學修畢工商管理碩士學位，曾任跨國企業管理層，對上一份工作為工程硬件供應商索斯科（Southco）的亞洲大中華區總經理。不過，有別於足總前3任行政總裁曾主修運動相關科目，或在體壇具一定經驗，譚秋朗未有此方面背景。足總新聞稿稱他「熱愛運動，過往多年有參與劍擊運動」。

科大畢業出身商界

足總主席貝鈞奇稱，譚昨已和秘書處開會，但需時適應新崗位，暫未有具體工作計劃。足總去年被審計署及立法會帳目委員會狠批管理不善，貝鈞奇盼對方帶來新氣象，以大機構管理經驗改善足總管治，「讓更多人認識香港足運，達至全民足球」。貝鈞奇透露，今次如以往全球招聘，但一定中文水平為考慮因素，方便和足總職員、球會等溝通，「實事求是」改善管治。懸空近一年的足總機構管治總監一職，據悉已物色合適人選。而技術總監艾拿臣任職逾兩年後，下月約滿離任；足總亦已聘請38歲日籍教練保坂拓郎任新菁英培訓總監，兼任港足U16教練。

貝鈞奇盼助改善足總管治

此外，港超聯昨演獨腳戲，冠忠南區在香港仔主場憑夏志明連中三元，加上佐佐木周下半場補時階段射入極刑，以4：1大勝有費利浦薩末段「破蛋」的晉峰。南區避過三連敗，壓過同樣13戰得12分的晉峰升上第5，但落後第4的理文6分。次循環只剩一輪，南區篤定在第3循環與晉峰、標準流浪及愉園落入護級組。

榜尾的「快活谷」在主教練鮑家耀及球員林衍廷續停賽下，今晚8時於旺角大球場迎天水圍飛馬，冀走出各項賽事5場不勝頹勢。