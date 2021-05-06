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2021年5月6日星期四
曼城挫PSG首闖決賽 13年擲187億收效 哥迪奧拿：努力沒白費
尼馬被轟自私捱批 巴塞或斥9.3億接收
曼聯班主家族拒道歉 利物浦車路士向球迷示好
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埃塞氣袋拒戰東奧選拔賽
印度承諾澳洲板球員專機返國
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足總首聘港人CEO 年薪約200萬 零足球經驗
李慧詩下周主場復出 隔離形式熟習東奧
體壇快訊：PGA或禁SGL球手參戰
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【明報專訊】（請看附圖）
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