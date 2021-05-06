曼聯班主家族拒道歉 利物浦車路士向球迷示好

《天空體育》記者昨就球迷關注歐超聯一事，向亞夫林格拉沙詢問，提及「這對你來說是個機會——也許是道歉？」該名記者又問及會否是時候出售曼聯，以及「（曼聯球迷）是否只是你的顧客」，惟亞夫林全程拒絕說話，最後登上座駕離開。曼聯周日迎戰利物浦的聯賽前，因有大批球迷闖入奧脫福球場，令「雙紅會」延期。

曼聯中場般奴費南迪斯出征前，表示為當日事件難受，但明白球迷有權發聲。他又稱，球迷堵截酒店門口時，自己正收看烏甸尼斯迎戰祖雲達斯的意甲賽事。一群曼聯球迷昨日則發表公開信，要求23個曼聯商業伙伴切斷與格拉沙家族的聯繫，否則將有抵制行動。

而車路士和利物浦疑與球迷修好，「藍戰士」已答允將會有球迷參與董事局會議；「紅軍」球迷組織「Spirit of Shankly」亦確認與會方高層會談，反應正面，預計將再有進展。

廠兵返主場冀收復失地

歐霸4強明晨亦上演次回合另一仗，阿仙奴首回合以1：2敗走維拉利爾，次回合必勝才可晉級。「兵工廠」有中場丹尼施巴路斯停賽，但前鋒拿卡錫迪及左閘基蘭泰亞尼已復操，或可候命。