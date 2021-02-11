曼城挫PSG首闖決賽 13年擲187億收效 哥迪奧拿：努力沒白費

PSG有基利安麥巴比因小腿受傷缺陣，改由莫路伊卡迪伙拍鋒將尼馬及翼鋒迪馬利亞攻堅，卻被首回合有斬獲的馬列斯再破門。他先於11分鐘右路窄位補射得手，後於63分鐘接應曼城隊友菲爾科頓左路傳中建功，科頓成為球隊今季首個各項賽事入數及助攻達雙位數球員。

歐聯單季11勝破英球隊紀錄

69分鐘，迪馬利亞與周二度過36歲生辰的曼城中場費蘭甸奴在邊線外爭執，迪馬利亞蓄意踩中對方腳面，被球證古佩斯直接拔紅牌趕出場。上屆亞軍PSG終吞下兩蛋，兩回合總比數負1：4出局，無緣連續兩季晉級決賽，曼城則自1970年歐洲盃賽冠軍盃後，再次打入歐戰決賽。

西班牙《馬卡報》報道，此役是由入主曼城13年、共花掉逾20億歐元的阿布扎比財團，打敗近10年擲出12.5億歐元（約117億港元）的PSG。曼城這13年奪得4次英超、2次足總盃、6次聯賽盃和3次社區盾冠軍。

靴里拉華拉堤投訴球證粗言對待

哥迪奧拿自2016/17年球季上任後首次領軍入決賽，亦是首支在歐聯及前身的歐洲冠軍球會盃，單季勝出11場的英格蘭球隊。他說：「大家以為打入決賽很易。如今終於做到了，證明過去4、5年的努力有意義。」曼城今季已贏得英格蘭聯賽盃，若周六主場挫車路士，便可提早3輪重奪英超冠軍，雖然「三冠王」目標在望，但哥帥強調先專注聯賽，再備戰5月29日上演的歐聯決賽。

功臣馬列斯賽後斥PSG球員落後下失控，甚至開始踢曼城球員，直至迪馬利亞被逐後情况才有改善。PSG今季歐聯已累積領4紅，乃賽事最多球隊。

此外，PSG的安達靴里拉投訴中場拍檔里安度柏利迪斯被球證古佩斯粗言對待，另一中場馬高華拉堤則說：「我曾與球證傾談不少，但永遠不會出現這種說話，否則會被罰停賽10場。」PSG教練普捷天奴已要求歐洲足協徹查事件。