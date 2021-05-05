中國田徑歸化首人劍指東奧 鄭妮娜力冀代外婆圓夢 加國轉籍惹非議

七項全能創今年亞洲最佳

2018年春夏之交，19歲的Nina Schultz以加拿大代表團最年輕選手身分，首戰英聯邦運動會即在七項全能掛銀，獲譽為明日之星。小妮子半年後上演一幕「華麗轉身」，踏入20歲當天向國際田聯申請改為代表中國隊，坐足3年「轉籍監」後，上月12日終於把襟前的楓葉旗換成五星紅旗。她上周以新身分亮相全運測試賽，風頭直逼百米男飛人蘇炳添等星將，七項全能成績亦一枝獨秀，以6153分刷新個人最佳成績，距直入東奧差267分，屬今年亞洲最佳。

鄭妮娜力出身田徑世家，外公段其炎是前全運跳高冠軍，外婆鄭鳳榮更於1957年打破跳高世界紀錄，但因中國隊抵制1960年奧運而無法出戰。自小受薰陶的「妮娜」踏上田徑路，亦操得一口流利普通話，曾以海外華僑身分參與上屆全運，其後主動向家人提出轉籍，表示盼代外婆圓五環夢。她今年初移居中國受訓，分別向鉛球前世界冠軍鞏立姣及標槍前亞洲冠軍呂會會的教練拜師，磨練擲項技術。

曾於美國學界「轉會」

鄭妮娜力並非首次「轉會」，她在2016年獲獎學金入讀堪薩斯州立大學，於首個全美大學體育協會（NCAA）賽季一鳴驚人，室外賽奪亞軍，並入選全明星（All-America）陣容，被傳媒形容為「席捲NCAA」的超新星。兩年後，她突然轉投勁旅喬治亞大學，一度引起熱議。不過，轉校的話題遠不及轉換國籍，尤其近年中加關係轉趨緊張，當加拿大田徑總教練Glenroy Gilbert看好鄭妮娜力有望挑戰奧運獎牌，她卻轉投勁敵，當時稱極力挽留不果，只能目送此新星隨更早轉籍加入中國冰球隊的哥哥鄭恩來，踏上歸化之路。