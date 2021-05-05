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2021年5月5日星期三
車仔勢無鋒陣迎艦 針對拉莫斯復出 杜曹或遣夏維斯掛帥
英超擬改例防球會出走 要求班主簽確認書 成效遭質疑
安東尼奧復出起孖 韋斯咸贏波續爭前四
曼迷組織提4訴求 要求會方周五前回應
歧視風波上訴失敗 愉園主帥鮑家耀提早收咧
占士再因傷避戰 一眉率湖人返勝軌
施比挫梅菲 4奪桌球世界賽冠軍
體壇快訊：帕爾馬降班 下季征意乙
電視精選
中國田徑歸化首人劍指東奧 鄭妮娜力冀代外婆圓夢 加國轉籍惹非議
西亞入籍兵成常態 世界田總修例須「過冷河」
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【明報專訊】（請看附圖）
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