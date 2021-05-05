車仔勢無鋒陣迎艦 針對拉莫斯復出 杜曹或遣夏維斯掛帥

車路士vs.皇家馬德里 now643台、有線616/656台、MyTVSUPER303台 明晨03：00直播

經過加盟後一輪單箭頭雙輔鋒試驗後，杜曹近期改用352陣式，中場美臣蒙特更多墮後策應，前線多數都是以1名翼鋒配搭迪姆華拿攻堅。他們上仗埋門威脅遠較皇馬高，但華拿屢次失機，令球隊首回合只能取得1：1和局。回到英超，華拿的德國同鄉夏維斯卻對富咸梅開二度。杜曹暗示今仗可能因而收起華拿：「如果我們沒有正中鋒，拉莫斯便沒有一個看管的目標，這也是個方法。」杜曹補充這仍要視乎皇馬的排陣，但比賽前知道就夠，可即時應變。

上輪聯賽起孖當勇

皇馬華維迪病癒隨隊

皇馬上仗西甲對奧沙辛拿雖有華拉尼受傷，是役缺陣，但陣前傳來好消息。除了拉莫斯與費蘭文迪前日已傷癒復操。被選為選舉票站後備工作人員的馬些路，獲准提前離開之餘，能兼任右後衛的中場費達歷高華維迪亦新冠肺炎病癒，可一同乘私人飛機往倫敦，加入賽前最後一課操練。卻奧斯及莫迪歷留力，在聯賽未有上陣，加上試驗夏薩特改任進攻中場，都增加主帥施丹是役反撲的籌碼。

對皇馬不利的是西甲爭標同樣進入白熱化階段，他們下周一須火併第4的西維爾。後者昨完場前失球，主場以0：1不敵畢爾包，爭標機會大減。至於巴塞隆拿與馬德里體育會本周末將上演榜首戰。

美斯邀隊友家中作客疑違防疫令

歐霸決賽准9,500人入場

佔主場之利的巴塞，多名球員昨被發現前往隊長美斯的家中作客，西班牙傳媒更指現場響起奪冠口號，儼如誓師大會，但或因而違反當地防疫令。巴塞目前落後馬體會兩分，本周需在魯營主場擊敗對方，且同分但對賽佔優的皇馬失分，才有望後來居上。而陣中正在養傷的18歲翼鋒安素法迪，據報需周四再施手術，肯定缺席歐洲國家盃。

另外，歐洲足協公布，月底在波蘭舉行的歐霸決賽，容許最多9500名公眾入場，其中6000張門票將對外發售。