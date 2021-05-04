雙紅會延期 曼聯或避重罰 名宿撐示威球迷 促班主賣盤

雙紅會原定前晚香港時間11時半上演，但賽前約200人闖入奧脫福抗議班主格拉沙家族，加上場外逾千人包圍球場，令英超賽事首次因球迷示威延期。警方到場驅散，衝突中兩名警員受傷，其中一人被玻璃樽割傷臉部送院。英國外交國務大臣祁湛明稱不能容忍示威者所為，但表示理解曼聯球迷的心情。曼徹斯特市長貝安德亦譴責「少數人」使用暴力，危害警員及其他球迷的安全。

英官員譴責暴力 評述員險中信號彈

曼聯兩大名宿則力撐球迷，堅尼認為是出於對球會的愛，又稱今次示威只是開端。加利尼維利表示，格拉沙家族令曼聯近年戰績和球會建設落後英超群雄，並稱：「是時候了，他們現時賣盤能大賺一筆，亦是正確和受尊重的決定。」「加利佬」盼此事有助推動英足壇改革，重提紅魔等老牌球會參與籌組歐洲超級聯賽，屬重大錯誤。而利物浦名宿加歷查亦支持「對家」球迷，但不認同過激行為。至於一同擔任雙紅會評述的桑拿士，則認為球迷「被誤導」，又因有人向直播室投擲信號彈及罐裝飲品，憤然表示：「若被扔中，我們或已被殺，或在臉上留下永久傷痕。」

英媒料本月14日補賽

當地警方正調查事件，英足總亦向曼聯及警方索取有關資料，或處分曼聯。英足總規章訂明，若一間球會的成員或球迷令賽事取消，董事局有權不設補賽，直接判對手獲得1分或3分。然而英媒預料曼聯只會被罰款，但不會被扣分，因為押後比賽是由英超賽會及警方決定，兩間球會當時亦同意。補賽需在本月23日英超煞科前進行，英國《太陽報》稱或定於本月14日，紅軍原定16日作客西布朗一仗則延後一天。