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2021年5月4日星期二
PSG攻城恐缺麥巴比 肩負反勝重任 尼馬：毋懼戰死球場
車路士女足反勝拜仁 首闖歐聯決賽鬥巴塞
亞協J組延至6月底 原定月中展開 遷就港超第三循環
國米封王米蘭現藍海 干地獲撐續掌帥
朝鮮隊申請棄戰世盃外圍賽
美斯起孖補過 領巴塞反勝
足壇快遞：里昂除摩5將領紅
電視精選
雙紅會延期 曼聯或避重罰 名宿撐示威球迷 促班主賣盤
熱刺碎錫 巴利相隔8年英超再戴帽
字母哥轟49分領公鹿破網
體壇快訊：印板球超聯首延期
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【明報專訊】（請看附圖）
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