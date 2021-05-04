國米封王米蘭現藍海 干地獲撐續掌帥

C朗破入球荒 祖雲去烏續爭歐聯席位

國際米蘭自2009/10年球季後再奪意甲後，市中心的米蘭主教座堂廣場有數千球迷無視疫情風險聚集慶祝。成為意甲首名非意籍冠軍球隊班主的中國籍富商張康陽，則與名宿兼副主席J辛尼迪在球會總部現身，向在場的球迷致意。射手盧卡古更在車上揮舞球衣，與路人慶祝球隊封王。

引薦干地掌帥的行政總裁馬路達，稱讚對方是最佳人選：「他是在適當時候出現的適當人選，這也證明球隊投資在他身上正確。更重要是己隊很多球員未曾奪冠，干地令他們相信自己。」意媒報道，班主張康陽已同意與這名51歲教練續約，為重建球隊未雨綢繆。

聯賽九連霸告終的祖雲達斯，昨晨作客烏甸尼斯先失守，但C朗完場前打破入球荒梅開二度，職業生涯累積775球進帳，領軍以2：1反勝對手。祖雲賽後34戰得69分排第3，與次席的阿特蘭大及第4位的AC米蘭同分，續爭來季歐聯席位。而「斑馬兵」名宿馬治斯奧的妻子，則在社交網證實與丈夫感染新冠病毒。羅馬同日則以0：2不敵森多利亞，賽後34戰得55分續守第7。另外，意丙的佩魯賈昨於聯賽煞科戰作客凱旋，鎖定冠軍重返意乙。