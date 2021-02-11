PSG攻城恐缺麥巴比 肩負反勝重任 尼馬：毋懼戰死球場

曼城vs.巴黎聖日耳門 now643台、有線616/656台、myTVSuper303台 明晨03：00直播

曼城在首回合藉奇雲迪布尼和馬列斯各建一功反勝，而PSG中場伊祖沙古爾因該仗領紅，明晨的次回合須停賽，使曼城優勢更明顯。而PSG主帥普捷天奴證實，首回合表現平平的基利安麥巴比，在該仗觸傷小腿，繼缺席上周六於法甲挫朗斯後，前日亦未有練習。雖然法國報章《巴黎人》報道他將會復操，惟他昨被拍攝到在巴黎機場隨隊赴英前，只能蹣跚而行，情况並不理想。

缺席賽前操練 麥巴比機場蹣跚而行

普帥說：「我對麥巴比的上陣是樂觀的，傷勢並不嚴重，但可令小腿肌肉不平衡。我們賽前會有決定。球隊此役必勝，這較踢出悅目足球更重要。我們需不失球下入兩球。」麥巴比若避戰，莫路伊卡迪勢取而代之，而尼馬則勢成PSG前線馬首是瞻的人物，他說：「上次迎戰曼城非常艱難，我們現無視一切不利晉級的數據。所有巴黎人都會支持PSG。我定會獻出最佳表現，即使須死在球場上，也會身先士卒。」

雙紅會延期利備戰 哥帥領軍劍指三冠

曼城可「夫添」作賽，並或因曼聯球迷闖入奧脫福球場，激烈抗議美籍班主格拉沙家族，最終導致迎戰利物浦的英超比賽延期而受惠，事關「紅魔」這仗若不勝，「藍月」便會自動提前4輪封王，而球員亦難免因心情亢奮而慶祝，進而不利大戰PSG。領隊哥迪奧拿賽前提醒麾下：「我們不會因個別球員的表現而獲勝，而是要團隊合作。在控球在腳或無球在腳的情况下，球員都要具侵略性。故此，這就是為什麼每個球員都要為隊友有承諾。」

曼城正向隊史首個「三冠王」進發，上月尾打敗熱刺在聯賽盃封王已過首關，若在周六挫客軍車路士便可稱雄英超，料明晨又排無鋒陣的哥帥，對聯賽冠軍已躊躇滿志：「這只是一步之遙。在這個國家4年內第3次奪冠是非凡的。」

此外，歐聯4強首回合主場打和車路士的皇家馬德里證實，中堅華拉尼因肌肉受傷，無緣周中次回合作客倫敦。