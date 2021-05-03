澳洲板球界34人滯印度 星將不滿超聯續戰逃亡 球會籌款助醫院抗疫

坐擁多名澳洲國手的皇家挑戰者邦加羅爾，上周一宣布森柏（Adam Zampa）及里察臣（Kane Richardson）以私人理由離隊，二人終在上周四經多哈飛抵墨爾本。早在二人「逃離」印度前一天，另一澳洲隊板球員戴爾（Andrew Tye），亦已離開球會拉賈斯坦皇家返國。澳洲政府終在前天宣布任何人若在14日內曾到印度，不會獲准入境，違例者或被罰款及監禁，下周六再審視禁令。英國《每日郵報》昨報道，有34名印度超聯參與者滯留，包括12名球員及11名教練。

東奧聖火傳遞添6職員確診

滯留者不乏澳洲隊主力，有球員身價逾130萬鎊（約1404萬港元），但澳洲總理莫里遜表示他們不會有特權。印度前天新增逾39萬宗確診個案，但超聯昨在疫下繼續以隔離泡泡形式開戰。即使上周有國內部分傳媒批評及抵制，但無阻主辦方完賽決心，如期在本月30日收咧。

皇家挑戰者邦加羅爾在昨日發起自救行動，宣布捐出簽名球衣拍賣，望為醫療機構籌款購買氧氣設備，亦有不少球會、球星及評述員捐錢予當地醫院，拉賈斯坦皇家據報捐出100萬美元（約780萬港元）。

同樣因疫情陷危機的還有東京奧運，多間日本傳媒昨報道，6名有份協助聖火傳遞的工作人員，近日在鹿兒島確診新冠病毒，他們均是負責交通管制，工作時有佩戴口罩。東奧聖火傳遞於3月底展開，早前已有兩人在四國路段確診。不過，東奧組委未有叫停聖火傳遞，火炬昨日續在沖繩傳遞。

安賽龍染疫棄戰 歐洲賽無緣衛冕

屬東奧羽毛球男單金牌大熱的丹麥球星安賽龍，則在烏克蘭上演的歐洲錦標賽染疫。他昨日原定在決賽出戰同胞安杜臣，但被賽會勒令退賽無緣衛冕。德國隊亦有男雙球手確診，同樣退出決賽，令俄羅斯隊組合不戰而勝。男單世界第2的安賽龍表示沒有病徵，將在酒店隔離兩周再回鄉備戰東奧。