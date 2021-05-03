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2021年5月3日星期一
國際米蘭重奪意甲 11年來首封王 干地豪言推翻祖雲王朝
曼聯球迷闖奧脫福示威 雙紅會延遲
多蒙特大勝 德國盃決戰萊比錫
尼馬獻傳射 PSG續追榜首里爾
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劉慕裳超聯分站奪銀 李振豪曾綺婷留歐備戰東奧資格賽
張培賢三破撐竿跳港績 楊文蔚陳銘泰續衝奧
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【明報專訊】（請看附圖）
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