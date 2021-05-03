曼聯球迷闖奧脫福示威 雙紅會延遲

曼聯雖退出歐超聯，但魔迷仍然不滿，過去兩周有人闖入卡靈頓訓練基地示威，連續兩個英超比賽日亦有人在球場外反對格拉沙家族。曼聯昨主場大戰利物浦前夕，千計球迷在場外放煙花，展示寫上「你（班主）可以買到球會，但買不到我們（球迷）的心和靈魂」的橫額。

英國廣播公司報道，約200人突破保安防線闖入奧脫福球場，有人在草地向看台投擲煙霧彈，球場啟動自動灑水系統；有球迷破壞攝錄機、角球旗等設備，更衣室則未被入侵，球迷高呼「我們不需要格拉沙」，約一小時後被保安趕離球場。

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另一批球迷在曼聯職球員下榻的酒店外抗議，出入口被堵塞，兩隊職球員遲遲未能登上隊巴。球證奧利華及評述賽事的曼聯名宿加利尼維利，座駕一度被群眾包圍，終獲放行駛入球場。雙方正選陣容如時公布，但賽會宣布賽事延遲。加利尼維利事後呼籲「不割席」：「所有球迷都應與今天的曼聯球迷團結一致，因為兩周前發生的事（歐超聯），對英國足球確實相當危險。」

另外，阿仙奴昨晚憑奧巴美揚於6分鐘助攻中場艾利尼，加上「奧巴」在66分鐘獲前線拍檔加比爾馬天尼利助攻，助球隊作客以2：0打敗紐卡素，賽後以34戰得49分排9，少「四哥」車路士12分。車路士昨晨有前鋒夏維斯梅開二度，主場以兩球淨勝富咸，杜曹成為首個領軍頭15仗11場不失球的英超主帥。