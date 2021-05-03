國際米蘭重奪意甲 11年來首封王 干地豪言推翻祖雲王朝

國際米蘭前鋒盧卡古於69分鐘回傳中場基斯甸艾歷臣遠射得手，隊友阿舒拉夫完場前射穿克羅托內門將「大細龍門」，淨勝兩球而回，賽後34戰得82分。阿特蘭大昨晚若失分，國米即能自2010年後首次封王，結果阿特蘭大未令他們「失望」。後者作客薩斯索羅，門將高連尼於22分鐘因禁區外侵犯敵軍直接領紅，但反而在32分由中場魯賓高辛斯先開紀錄。不過，主隊前鋒杜文尼高貝拉迪在52分鐘射入12碼扳平。75分鐘，薩斯索羅後衛馬隆山度士禁區內侵犯敵鋒路爾斯梅利爾，「兩黃一紅」兼被判12碼，梅利爾操刀卻被薩軍門將干斯基擋出，終令兩軍打和1：1。

受惠阿特蘭大失分 五大聯賽首冠

國米領前AC米蘭以及阿特蘭大13分，篤定重奪意甲錦標，也是隊史的第19個意甲冠軍，對手克羅托內因少尾四的拖連奴13分，率先降班。AC昨晨則在伊巴謙莫域傷癒復出下，憑中場查漢奴古及守將迪奧靴南迪斯於6和60分鐘各入一球，主場以2：0輕取賓尼雲圖。國米球員未待阿特蘭大一戰，凱旋路上已拍片慶祝，先拔頭籌的艾歷臣當時說：「球隊仍未奪標，還需等候，但已很接近。我為取得入球而高興。」對於祖雲達斯過去9季壟斷局面，國米主帥干地說：「我們正推翻一個持續9年的王國，我們知道可以做一些非凡事情，因國米已11年無聯賽冠軍，現正打造一個王朝。這是國米球員應得的，恭喜他們。」

巴洛迪利起孖 蒙扎升班未絕望

另外，盧卡古因國米隊友比列錫越位在先「食詐糊」，「食白果」場數增至5場，盛傳他獲車路士主帥杜曹垂青，有意將他帶回英超聯賽。意乙方面，蒙札藉巴洛迪利梅開二度，作客以3：1挫第3位沙拿力坦拿。蒙扎賽後35戰得58分排第4，分別落後沙拿力坦拿、次席的萊切及榜首的安玻里2、3和9分，仍有機會爭取以前二身分直接升班。