呂麗瑤百米欄刷新今季最佳 嘆征奧計劃被疫情打亂

陳佩琦當百米女飛人

呂麗瑤昨參與6周內第4戰，以13.49秒首名晉級100米跨欄決賽，其後負風速（-1.4米/秒）下跑出13.66秒，拋離次名的盛楚殷0.77秒封后。被問及征奧成數時，呂麗瑤答道：「無眼睇，再問何時出國比賽，我也答不到。太多事非自己能控制，唯有在本地賽努力，畢竟疫情下比賽買少見少，跑得一槍得一槍。」陳仲泓於男子110米跨欄決賽跑出14.36秒，力壓梅政揚奪冠。

跑手陳佩琦在勁敵梁筠宜偷步下，以12.31秒膺百米女飛人；男子組由石錦程以10.68秒掄元。陳佩琦冀今年再跑進12秒內，鋪路出戰年底全運。而跳遠女將俞雅欣四度犯規，第4跳做出6.17米封后，今午輪到男將陳銘泰衝佳績以換取東奧外卡，「跳高女神」楊文蔚亦會與鄧伊程等爭冠。

此外，受傷患困擾的美國隊飛人布美爾強勢回歸，昨於國內賽男子100米跑出9.88秒，創世界今年最快時間，力壓上屆奧運季軍迪格拉斯摘金。