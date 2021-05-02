跑向非洲 周漢聶尋夢想出路 苦練過後負笈牛津 「斜槓族」為入奧斷捨離

兩年前贏得渣馬冠軍，周漢聶曾以為畢業後，可以盡情邊跑邊工作，回想時也說「年輕時總有幼稚的幻想」。缺乏突破，令他去年再問自己，是否接受到放棄競技訓練，不甘心油然而生：「我清楚記得當時環境，是在城門河跑步，於石門準備回程。感覺保留到現在，我還想盡力博一次（去奧運），輸就輸，至少我做過。而且我覺得有機會，若無都不會試。」

獲牛津取錄 決定離舒適圈

目標3年後跑入巴黎奧運

2月開始計劃到肯尼亞訓練，數周申請到資助，牛津大學神學院與此同時提供深造文憑學位，驅使他跳出香港中文大學修讀碩士的舒適圈。計劃現時在籌措英國學費與生活費的階段，他繼續拍片推銷自己，妥協是他認為在這過程學到的事：「不再推冧幅牆，或躲在牆後說我要放棄了，而是找牆上有沒有門，或者繞過它。這樣更聰明，更是成長的表現。」惟他有一點還是沒退讓餘地：「我仍會說不喜歡訓練，跑步不是出於興趣，如果有得揀，我希望在籃球上有成就。如果你說今日很無聊，一齊去打波，我會話好呀，但若你說『今日很無聊，落去跑吓步』，我會話你都癡線。這就是我和跑步的關係。所以有次拍片對白，話我好鍾意跑步，唔......。」

距出發尚餘個多月，周漢聶開始心理上的調整：「現在每句再見，都當是最後告別。我不想陷入一種漩渦，覺得別人過得好好，自己好孤獨，所以社交網帳號只會留在香港，到那邊也會轉電話，號碼只留給熟人。」他亦解釋不了為何不甘心，令他可做得這樣徹底。理性的角度，他覺得可能是歲月不留人，「唔通結了婚先再衝？」另一方面是性格使然，在他的世界，很多事只有1與0，80分是他對自己現在跑步的評價，「但去不到奧運，我跑步上都稱不上有成就，這是80到100的一個指標，再上就要更大投入」。奧運，是他現在看到的極限；3年，是他給自己全職征服心靈的時間。

秋季征戰兩大賽 挑戰黃尹雋港績

在肯尼亞訓練和「見識全球最高學府的世界」之間，周漢聶在秋季還會參加哥本哈根半馬拉松以及芝加哥全馬，挑戰多年戰友黃尹雋的香港紀錄。二人如今為奧運資格走上不同的路，倘能在3年後巴黎重聚，會是周漢聶跑手生涯的完美句號。

記者：方嘉豪、黃頴恩