體壇快訊：理文征愉園誓搶分

浸大男籃大專賽封王

香港大專籃球賽昨落幕，浸會大學半場落後7分下，憑效力甲一球隊南青的鄭凱安下半場轟入20分，以79：67反勝中文大學，繼2003/04學年再封王，鄭凱安以全場最高的35分膺最有價值球員。浸大女籃亦打入決賽，但以65：76不敵有劉芳盈、陳煥榆等在陣的理工大學，理大達成女子三連霸。

阿積士爭提早衛冕

阿積士於荷甲30輪後領放12分居首，今晚主場對尾三弱旅安曼若不敗即提早衛冕。主帥坦夏格賽前續約一年，粉碎下季接掌英超隊熱刺傳聞。俄超明晨亦演榜首戰，若辛尼特主場擊敗次席的莫斯科火車頭，將提前兩輪達成三連冠。

小白復出 神戶返勝軌

神戶勝利船昨於日職以3：0大勝廣島三箭一仗，有下周滿37歲的「小白」恩尼斯達養傷4個月後，復出後備上陣15分鐘；勝利船結束各項賽事5場不勝，12輪得23分排第5。而鳥栖砂岩以2：0氣走德島漩渦，續領先同日贏波的橫濱水手兩分排第3；橫濱FC主場吞鹿島鹿角3蛋，開季2和10負續包尾。