曼聯雙紅會前穩軍心 卡雲尼普巴料續約 誓取利物浦阻藍月封王

曼聯vs.利物浦 now611/621台 晚上23：30直播

曼城昨晚輕取水晶宮，現領前曼聯13分，令紅魔今場需最少和波，才能避免對方提早4輪封王。他們上周中歐霸大勝羅馬6：2，本周中作客意大利的後顧不大，該仗梅開二度的卡雲尼盛傳打破離隊傳聞。英國廣播公司、ESPN等均報道，這名34歲烏拉圭隊前鋒雖然不適應英倫生活，但希望在明年世界盃前，續留歐洲球壇保持狀態。主帥蘇斯克查最終說服他留效多一季，相信薪酬待遇談判等不成障礙。

紅軍難望爭前四 三大中堅回歸無期

明年約滿的普巴今季與卡雲尼同樣低開高走，上月連續3場聯賽都貢獻助攻，助球隊獲勝。《The Athletic》報道，曼聯高層認為他已擺脫季初感染新冠病毒及兩度受傷的低潮，加上左中場試驗理想，值得向他提供合約，能否成事仍看普巴經理人拉奧拿的態度。這名28歲法國隊中場近期正守伊斯蘭齋戒月，上周歐霸戰至完場才用膳。利物浦同樣有穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼是穆斯林，或影響表現以至球隊整體排陣。

利物浦今輪前僅排第6，落後第4的車路士4分，狀態亦比不上對方，優勢僅餘季尾賽程較易，且不用分心盃賽。華基爾雲迪積克、祖高美斯等後衛已操練多時，但仍沒有復出時間表。領隊高普承認若失落前四，對球隊經濟影響巨大：「缺席歐聯將降低其他球員加盟的意慾，收入減少下亦無法負擔轉會費。」有傳紅軍或出售沙拿套現，這名埃及隊球星承認未獲會方提續約。

李城僅和10人修咸頓 連勝斷纜

另外，排第3的李斯特城昨晨僅以1：1逼和大半場10人應戰的「聖人」修咸頓，連勝斷纜，但領先韋斯咸等最少8分，爭前四仍樂觀。排第7的熱刺明晨則迎戰篤定降班的錫菲聯，有望與利物浦一同收窄差距。