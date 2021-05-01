女球證人數急增 吳卓蔚師妹雙線發展

李雲婷就讀香港城市大學，亦是校隊門將，上季效力愉園女足，與現赴台落班的吳卓蔚曾效同一球會，亦是她的小學師妹。李雲婷去夏通過體測及完成課程，成為女子新裁判，今季重返女乙母會樂天，亦已執法15場女子青年賽。她透露，2019年參加香港足總與英超合作的女子裁判課程，獲英超旁證美絲來港指導，對足球見解耳目一新，現打算「兩邊走」尋方向：「像阿Mi（吳卓蔚）外流，是女足球員夢寐以求的事，但球員生涯有限，如果我可在另一範疇有更好發展，為何不試？」足總裁判總監張炎有透露，2016年至2019年4屆新裁判班女學員均不足5人，18年更是0人，但去年急增至13人，不少都是女足球員。

身兼消防員 港超判官：執法壓力更大

今季已執法16場港超的胡春星，則用8年時間晉升成男子一等裁判員。他任職消防員10年，綽號「坦克」以體能見稱，在球證行業付出時間心機，笑言有時也不知哪份才是正職。踏入第9季執法生涯，第3年登陸頂級聯賽的他憶述，初任港超球證不久即遇疫情，有段長時間閉門作賽，直至今季重開觀眾席，才開始受到球迷「洗禮」，承認有時壓力比當消防員更大：「港超氣氛有時勁過真正爆炸。」球證在比賽常被球迷謾罵，他稱會一笑置之，反而執法表現欠佳時會自責：「當然有做得不好的情况，但我會繼續敬業樂業，盡心盡力總會有人知。」