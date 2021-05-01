考核監管關卡多 港判官唔易做 一等球證需磨劍7年 嚴重誤判可停賽

文：余瑋

圖：蘇智鑫

愉園將帥鮑家耀及林衍廷在3月底聯賽賽後，言論涉性別歧視及性騷擾女球證羅碧芝，被判停賽10場。愉園總監潘文迪曾去信足總，認為球圈長時間都有聲音希望提升球證水平，冀足總及裁判部公開更多檢討資訊。足總裁判總監張炎有表示，自2013年成立裁判部，每場港超及港甲都有考核員，大部分均為退休球證，會根據國際足協標準評核球證表現，包括控制球賽能力（如是否熟悉球例）、體能及團隊合作等，10分滿分若低於7.9分，或代表做錯「重要決定」。他稱：「例如理應出示紅牌但沒給、判錯12碼、漏判越位引致入球、取消有效入球，都屬重要決定犯錯，或引起球隊投訴及公眾關注，個案便會轉交裁判委員會，去年更新罰則後，一旦重要犯錯成立，最少要停賽一至兩場。」他透露，最近兩個月已有至少3宗球證個案：「有時睇波心水清，看到那個球證未有執法一、兩場，可能已與做錯重要判決有關。」

每場港超港甲設考核員

不過，球證停賽甚少對外公布，有裁判委員會成員建議提升透明度（見另稿）。張炎有解釋，需保護球證形象和權威，觀乎全球球壇亦甚少公布類似資訊：「正如球員在賽事失誤導致失球，下場因而坐冷板，球會都不會公布。除非情况嚴重，都想盡量減少球證不必要的壓力。」然而他承認，球證無可避免會被批評：「球證不是機器，當然會犯錯。我常說在比賽盡力執法，沒有私心，就已做了份內事，但處理重要判決時，要將犯錯減到最少，因此每月課堂都會將批評作為事後檢討和反省。」

一年兩體測 重視抗壓力

香港球證分國際、一、二、三等及新裁判員五級別，截至4月底共註冊366名球證。要成為港超主球證，必須至少是一等裁判。若要成為國際裁判執法亞洲或國際賽，要經足總提名。張炎有透露，今季港超約有13名主球證及逾20名旁證，球證升級要儲「經驗值」，除累積執法指定場數，亦要通過體測和場地考核等條件，才可申請升級試，還有參與訓練營等保持體能，付出時間可想而知。他舉例，要成為一等裁判，若夠勤力一般需時7至8年，但也有例外，如現任國際裁判譚炳煥，約5年已成為一等裁判。

男、女子球證各級體測和考核要求略有不同，對於近期女球證執法爭議聲音，張炎有補充她們要執法港超，必須成為女子一等裁判後，再通過男子各級球證體測及考核：「體能要求一樣，呃不了人，可能最高速度無男球證咁快，但一定符合要求。」近年新裁判班每屆平均招收約120名新血，但註冊人數隨晉升等級驟減。張炎有解釋，主因正是他們未能通過體測：「有些人沒時間練體能，一年兩次體測只過到第一次，或未能處理比賽壓力，覺得辛苦就放棄。球證比賽要在很多電光火石間做判決，抗壓能力一定要高。」