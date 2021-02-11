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2021年5月1日星期六
曼城失意兵迎翻身戰 哥帥征水晶宮勢輪換 史達寧為仕途奮鬥
車路士迎富咸續爭前4 杜曹拒留力冀華拿復勇
紅魔砍馬拔頭籌 卡雲尼般費起孖 反勝溫舊夢
廠兵敗走黃潛 歐戰席位勢危
阿根廷隊美洲盃前打科興疫苗 美斯勢接種
孫楊缺席全國賽 出戰東奧未絕望
體壇快訊：咸美頓擬明年續戰F1
SAT周六體育直播賽事
考核監管關卡多 港判官唔易做 一等球證需磨劍7年 嚴重誤判可停賽
女球證人數急增 吳卓蔚師妹雙線發展
公眾難尋球證資訊 業界促公開增賞罰透明度
東方絕殺10人南區續居次
火箭爆冷挫公鹿 廿歲小將轟50分寫歷史
SAT周六體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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