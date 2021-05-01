體壇快訊：咸美頓擬明年續戰F1

【明報專訊】世界一級方程式（F1）今晚於葡萄牙站上演排位賽，7屆世界冠軍的平治「黑帝」咸美頓昨透露，自己日前測試後，對明年的倍耐力車胎感到期待，表明打算明年續戰F1。此外，他亦宣布跟隨英格蘭足壇發起為期3天的杯葛社交網行動，向網上種族歧視言論說不。
國米誓凱旋重奪意甲
意甲榜首國際米蘭明晨作客克羅托內力爭提早封王，球隊目前領先次席阿特蘭大11分，若是役取勝，而阿特蘭大明晚鬥薩斯索羅失分，便可相隔11年再於意甲封王。至於跌至第5的AC米蘭明晨則迎戰賓尼雲圖，據報若今季最終未能以前4名取得歐聯席位，主帥皮奧利將烏紗不保。
蜂兵迎基爾爭決賽席位
多蒙特明晨將於德國盃4強迎戰「黑馬」基爾，暫列德乙第4的後者，自1941年以來首次殺入這項賽事4強，今屆亦曾於次圈爆大冷淘汰衛冕的拜仁慕尼黑。「蜜蜂兵團」暫代教練泰錫表明麾下勿輕敵，而球隊是役有中場達侯特停賽避戰。
日相撲力士遭重摔身亡
日本相撲協會證實，日籍三段力士響龍光稀日前因急性呼吸衰竭離世，終年28歲。原名天野光稀的他，上月在春場所被重摔頭部落地，不但出現腦震盪，頸椎亦受壓致呼吸困難。外界批評醫護遲遲未抵達救援，協會稱現正考慮改例，安排醫護在比賽的土俵外，避免同類事件發生。