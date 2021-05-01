體壇快訊：咸美頓擬明年續戰F1

國米誓凱旋重奪意甲

意甲榜首國際米蘭明晨作客克羅托內力爭提早封王，球隊目前領先次席阿特蘭大11分，若是役取勝，而阿特蘭大明晚鬥薩斯索羅失分，便可相隔11年再於意甲封王。至於跌至第5的AC米蘭明晨則迎戰賓尼雲圖，據報若今季最終未能以前4名取得歐聯席位，主帥皮奧利將烏紗不保。

蜂兵迎基爾爭決賽席位

多蒙特明晨將於德國盃4強迎戰「黑馬」基爾，暫列德乙第4的後者，自1941年以來首次殺入這項賽事4強，今屆亦曾於次圈爆大冷淘汰衛冕的拜仁慕尼黑。「蜜蜂兵團」暫代教練泰錫表明麾下勿輕敵，而球隊是役有中場達侯特停賽避戰。

日相撲力士遭重摔身亡

日本相撲協會證實，日籍三段力士響龍光稀日前因急性呼吸衰竭離世，終年28歲。原名天野光稀的他，上月在春場所被重摔頭部落地，不但出現腦震盪，頸椎亦受壓致呼吸困難。外界批評醫護遲遲未抵達救援，協會稱現正考慮改例，安排醫護在比賽的土俵外，避免同類事件發生。