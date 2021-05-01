阿根廷隊美洲盃前打科興疫苗 美斯勢接種

反負格蘭納達 無緣領巴塞升榜首

南美足協早前獲中國科興生物捐贈5萬劑疫苗，予今夏參戰美洲國家盃的職球員。據報阿根廷隊職球員已決定接種該疫苗，但由於科興疫苗未獲阿根廷政府認可使用，因此屆時料該隊職球員需在鄰國烏拉圭完成兩劑疫苗接種後，才會返阿根廷作最後備戰。

另外，巴塞隆拿昨晨在西甲迎戰CF格蘭納達，雖憑美斯於23分鐘先開紀錄，但被客軍分別於63及79分鐘，由前鋒達雲馬捷斯及佐治摩連拿各建一功下，以1：2反負，聯賽兩連勝走勢各終之餘，亦錯失升上榜首良機，以33戰得71分續排第3，落後榜首皇家馬德里2分。而是役巴塞主帥朗奴高文因不滿球證判決領紅被逐，被賽會罰停賽兩場，將無緣領軍作客華倫西亞及迎戰馬德里體育會的大戰。

梅斯達藏兒童色情照罪成緩刑

至於馬德里雙雄今晚分途出擊，榜首的皇馬將迎戰奧沙辛拿，而次席馬德里體育會則作客艾爾切。此外，曾效力皇馬的前德國國腳梅斯達，涉儲存和傳播違禁的兒童色情照片，昨被德國當地法庭判處10個月緩刑。