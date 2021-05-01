曼城失意兵迎翻身戰 哥帥征水晶宮勢輪換 史達寧為仕途奮鬥

水晶宮vs.曼城 now611/621台 晚上19：30直播

曼城現時在英超已拋離曼聯10分，只要擊敗水晶宮，而同市宿敵在之後一日的雙紅會不敵利物浦，便會提前四輪重奪失落一屆的聯賽錦標。由於英超封王或只是時間問題，哥帥很可能將主要戰力投放在下周中的歐聯4強次回合，而今日勞動節則到一班副選勞動。

歐聯淪後備 哥帥：翼鋒第3選擇

「藍月」在上周中首回合作客巴黎聖日耳門的關鍵一戰贏2：1，但史達寧全場坐後備，相反菲爾科頓與馬列斯擔任正選，哥帥直言史達寧已淪為翼鋒第3選擇：「機會總會到來，他需要頭腦清醒，準備好一展所長。」

對比上季各項賽事52場攻入31球，26歲的史達寧現時43場僅入13球，無疑效率降低不少。在上月初英超不敵曼聯，曼城不敗走勢斷纜後的11場比賽，他只曾正選上陣4次，當中3次來自重要性較低的本土盃賽。有報道指即使他與曼城仍有兩年合約，但球會對其去留持開放態度，不排除接到合適報價而賣人。

與史達寧一樣，加比爾捷西斯、尼敦阿基等亦要在球隊今仗輪換下，為自己的未來而征戰。曼城對手水晶宮近3場不勝排第13位，撇除主場出賽一點，戰意成疑。球隊近期與多名後衛商議續約，意味難以改變陣容的老化問題。

坦夏格續約阿積士拒投熱刺

另外，排第7的熱刺原本盛傳力邀阿積士教練坦夏格今夏過檔，但後者昨公布留隊，續約兩年。《天空體育》指，熱刺需再物色人選，預計完季後才作決定，暫代領隊賴恩美臣則肯定領軍至季尾。《泰晤士報》披露，英超為加快重開看台，同意降低客軍球迷人數門檻至5%，意味最後一輪賽事，10支客軍獲約500名球迷遠道打氣。