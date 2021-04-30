35歲CP3率太陽出線 轟28分挫快艇 領軍相隔11年闖季後賽

基斯保羅今季以老帶新，帶領一班年輕隊友放光芒。太陽今季前兩次對陣快艇均吞敗，昨仗爭吐烏氣，勝方亦將鎖定季後賽席位。太陽全程領先，但以86：82進入第4節後，一度被追至僅領先1分；「CP3」此時挺身而出，連入6分再拉開優勢，整個下半場12射9中豪取25分，全場交出28分、10次助攻和3個籃板，加上戴雲布克卡等5將「上雙」，助太陽以109：101擊沉快艇。而快艇在利安納缺陣下，有保羅佐治取得全隊最高的25分、10個籃板。

稱闖季後賽不意外 「清楚自己實力」

太陽繼2010年再打入季後賽，結束NBA現存第二長「季後賽荒」的尷尬紀錄，亦是今季西岸球隊第2隊出線。基斯保羅表示領太陽重返季後賽「並非那樣難」，對於連續兩仗成贏波關鍵，獲現場球迷高呼為「MVP」，這名下周四滿36歲的老將稱：「如我一直所言，我知道自己的實力，看得清現况，亦了解克卡的能力。」

他亦將連續11季出戰季後賽，現役球員中僅次於布魯克林籃網球星夏登，後者若趕及傷癒，將連續12季征戰季後賽。

爵士炒帝王寫隊史 76人大勝出線

至於西岸最先出線的猶他爵士，昨雖有主力米曹及干尼缺陣，仍作客以154：105大敗薩克拉門托帝王，刷新隊史單場得分最高紀錄。東岸亦決出第2支季後賽人馬，費城76人憑薛夫居里僅戰三節入20分，加上安必特及托拜斯夏里斯均斬獲17分、4個籃板，主場以127：83橫掃阿特蘭大鷹隊，寫下球隊今季最大勝仗，兼連續4季打入季後賽。