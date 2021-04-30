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2021年4月30日星期五
曼城反勝PSG拔頭籌 迪布尼馬列斯無心插柳 哥帥：踢出自我風格
馬些路獲選派票站工作 次回合或無緣隨皇馬征車路士
李城誓取聖鞏前四 班尼斯膝傷收咧 缺席歐國盃
廣州城證陳俊樂無緣世盃外
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沙田馬場平台改建波地 明啟用限機構申請
足壇快遞：48歲國足名宿張恩華離世
電視精選
35歲CP3率太陽出線 轟28分挫快艇 領軍相隔11年闖季後賽
東奧禁運動員赴旅遊區乘公共交通
梅菲挫卓林普 時隔6年再闖世界賽4強
體壇快訊：F1土國站代加國站
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【明報專訊】（請看附圖）
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